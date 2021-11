A Bologna dal 4/12 Palazzo Re Enzo apre al pubblico

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Dopo la recente apertura della terrazza sommitale della Torre dell'Orologio, l'offerta culturale di Bologna nel periodo natalizio si arricchisce di un ulteriore tassello con l'apertura ai visitatori di Palazzo Re Enzo, una delle sedi più maestose della città, normalmente chiusa al pubblico. I visitatori potranno accedere al Palazzo con visite guidate gestite da guide professionali oppure in autonomia con audioguida. Sarà possibile effettuare le visite dal 4 dicembre all'8 dicembre e dal 23 dicembre al 9 gennaio (escluso il 25 dicembre) dalle 10 alle 17, con slot di 45 minuti e ingressi ogni 10 minuti, per un massimo di 20 partecipanti per ogni turno.

Come nel caso della Torre Asinelli e della Torre dell'Orologio, si è optato per un modello di visita per fasce orarie, con slot temporali predefiniti per facilitare organizzazione e sicurezza dell'esperienza.

Le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da coronavirus: sarà richiesto all'ingresso il Green pass corredato da un documento di identità.

I biglietti saranno venduti online sul sito www.bolognawelcome.com e sulla web app MyBologna e nell'ufficio informazioni di Bologna Welcome in piazza Maggiore. (ANSA).