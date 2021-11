Arte in Nuvola, apre la fiera che guarda al futuro

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Una proposta artistica effervescente e integrata tra le diverse espressioni, unendo grandi maestri e giovani talenti, che incontra il mercato e si rivolge a esperti e grande pubblico. Una manifestazione legata alla Capitale e al tempo stesso dotata di uno sguardo largo, che dalla città raggiunge l'Italia tutta per poi connettersi con le tendenze internazionali. Ma anche il rinnovato abbraccio alla collettività di un luogo versatile, leggero e imponente insieme, in un clima tornato finalmente di festa. Si apre in presenza la prima edizione di Roma Arte in Nuvola, la grande fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, in programma dal 18 al 21 novembre nella Nuvola dell'Eur, ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni e con la collaborazione di Valentina Ciarallo. Opere, stili, linguaggi, focus, approfondimenti e opportunità di acquisto si rincorrono in 7.000 metri quadrati e 3 sezioni, Main Section, New Entries, Solo Show: in totale la Fiera accoglie 159 espositori, tra Gallerie (120 tra italiane, di cui una trentina solo di Roma, e straniere), 30 Progetti speciali e 9 Editori specializzati, con lavori che spaziano dalla pittura alla scultura, dalle installazioni ai video alle performance. Dopo esser stata trasformata nell'emergenza sanitaria in un gigantesco centro vaccinale e dopo aver ospitato i 'grandi della Terra' al G20, la Nuvola progettata da Massimiliano Fuksas ora diventa il fulcro di una manifestazione dall'anima ibrida - un po' fiera un po' grande esposizione - che, nell'intento degli organizzatori, vuole colmare un vuoto e rendere Roma da qui ai prossimi 5 anni (Arte in Nuvola avrà cadenza annuale e l'accordo con Eur Spa dura appunto un quinquennio) il punto in cui far incontrare le istanze artistiche moderne e contemporanee più interessanti e autorevoli, creando anche nuove sinergie. (ANSA).