Arte: Abu Dhabi progetta due nuovi musei

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Abu Dhabi costruirà due nuovi musei oltre al Guggenheim Abu Dhabi e allo Zayed National Museum attualmente previsti. L'annuncio, riporta il The Art Newspaper, è stato dato ieri dal presidente del Dipartimento della Cultura e del Turismo dell'emirato (DCT), Mohamed Khalifa Al Mubarak.

"Quello che abbiamo fatto negli ultimi 24 mesi è per molti sbalorditivo, per molti eccezionale", ha sottolineato Al Mubarak, secondo cui "Ad Abu Dhabi c'è stata una decisione molto chiara e consapevole di investire nella cultura, e investire nella cultura non significa solo edifici. Stiamo investendo in infrastrutture, sia soft che hard, che si tratti di istituzioni, programmi musicali o programmi scolastici".

La costruzione del Guggenheim Abu Dhabi avamposto della Fondazione Solomon R. Guggenheim negli Emirati Arabi Uniti il cui progetto lanciato nel lontano 2006 è stato affidato a Frank Gehry, è stata formalmente annunciata a settembre di quest'anno; la gestazione dello Zayed National Museum è in uno stadio più avanzato: progettato da Norman Foster e intitolato al padre fondatore del paese, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il museo dovrebbe aprire nel 2023. Il Guggenheim Abu Dhabi e il resto del distretto culturale di Saadiyat seguiranno, dice Al Khalifa, entro la fine del 2025. (ANSA).