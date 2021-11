Google celebra il pittore Vermeer con un doodle

Google celebra il pittore olandese Vermeer e lo fa con un doodle: il 12 novembre del 1995, infatti, si tenne una mostra alla National Gallery of Art di Washington con l'esposizione di 21 sue opere. Nel doodle le opere sono “L’allegoria della pittura” (1666-1668) e al centro, a “Donna che scrive una lettera, con la sua domestica” (1670-1671). A destra invece “Ragazza che legge una lettera a una finestra aperta” (1657-1659). Johannes Vermeer, nato nel 1632 e morto 43 anni dopo, dipinse solo 45 quadri durante la sua vita. Conoscitore e mercante d'arte, ma soprattutto pittore, lavorò esclusivamente su commissione e non dipinse mai più di due o tre opere all'anno, il necessario per mantenere la moglie e gli undici figli.