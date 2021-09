Gian Maria Tosatti direttore artistico della Quadriennale

Gian Maria Tosatti è il nuovo direttore artistico della Quadriennale di Roma per il triennio 2021-2024. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della Fondazione La Quadriennale presieduto da Umberto Croppi e composto da Lorenzo Micheli Gigotti, Fabio Mongelli, Valentina Tanni.

Tosatti, nato a Roma nel 1980 ed è anche un giornalista e uno scrittore, è stato inoltre designato come unico artista del Padiglione Italia alla 59/a esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia.

Per la Quadriennale sarà quindi il nuovo responsabile della programmazione culturale dell'istituzione, la cui missione è quella di promuovere l'arte italiana contemporanea. Il suo nome è stato individuato al termine di una procedura di selezione cui hanno preso parte 43 candidate e candidati in risposta a un avviso pubblicato lo scorso maggio.

Le candidature sono state esaminate da una Commissione incaricata dal Cda della Fondazione e composta, oltre che da Umberto Croppi e dal Direttore generale Ilaria Della Torre, da Valentina Tanni come membro interno e da Laura Cherubini, come membro esterno. (ANSA).