A Venezia le realtà virtuali per mostra omaggio a Modigliani

Una scritta sul marmo - "Da Venezia ho ricevuto gli insegnamenti più preziosi della vita; uscirne adesso come accresciuto dopo un lavoro" - testimonia il rapporto diretto tra uno dei maestri dell'arte del '900 e la città lagunare e spiega le ragioni dell' allestimento a Venezia, dal primo settembre fino all'aprile 2023, di una esposizione "artistica, culturale, immersiva e didattica" che ruota, attraverso la realtà virtuale, un docufilm su uno schermo a 270 gradi e punti didattici interattivi, attorno alla vita e alle opere di un artista "strano e solitario, morto troppo presto per godere della sua fama", come ha rilevato Gerard-George Lemaire, ma dai collezionisti e dal mercato poi eletto tra i grandi.

Un artista amato anche dai falsari, se si stima che al mondo circolino oltre tremila falsi. E il dato è stato evidenziato da Greta Garcia Hernandez, presidente del comitato scientifico della Fondazione Amedeo Modigliani, promotrice della mostra, che ha auspicato che l'operare delle istituzioni museali, forze dell'ordine e giustizia possano porre fine a questa fraudolenta realtà.

La rassegna multimediale, dal titolo "Modigliani Opera Vision", sarà allestita negli spazi dell'Istituto per l'infanzia Santa Maria della Pietà ed è stata presentata dal presidente e dal direttore della Fondazione, Fabrizio Cecchi, e Marco Comito.

