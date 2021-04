Torna Opera tua, un click per scegliere capolavori da restaurare

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Conoscere il territorio e i suoi gioielli, anche un po' nascosti e salvaguardarli è l'idea che sta alla base di 'Opera tua', che permette di scegliere, votando online, un capolavoro da restaurare, anzi. Nella quinta edizione che partirà il 15 aprile e terminerà il 14 ottobre, giornata mondiale dell'arte, saranno sei i lavori che verranno recuperati.

L'iniziativa, arrivata alla quinta edizione, è di Coop Alleanza 3.0 insieme a Fondaco, che ha deciso la rosa dei possibili restauri con l'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale e ae istituzioni locali). I recuperi sono finanziati con le vendite dei prodotti Fior Fiore Coop (l''1% del ricavato di questa linea è infatti destinato a iniziative come 'Opera tua').

Nelle prime quattro edizioni sono stati 32 i capolavori restaurati, o di cui è in corso il restauro. Si va dal recupero, a Mantova, di tessuti per il letto di Beatrice d'Este, al restauro di una stele funeraria di fine I secolo a.C. del Museo Archeologico Villa Frigerj di Chieti.

Sono sei le tappe, o meglio le sfide di questa edizoone: due in Emilia-Romagna (più esattamente una in Emilia e una in Romagna), e poi una in Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche e Puglia. Dal 15 aprile al 14 maggio sul sito di Coop Alleanza 3.0 chiunque vorrà potrà votare se restaurare la Cinquecentesca 'Resurrezione di Lazzaro' conservata all'istituto biblioteca Classense di Ravenna o piuttosto il 'Busto di Luigi Poletto Architetto' del teatro Galli di Rimini. Poi si passerà in Friuli Venezia Giulia dove dal 15 maggio al 14 giugno, e così via fino al 15 settembre quando partirà la votazione fra da un lato due nature morte di Felice Boselli conservate ai Musei Civici di Piacenza e dall'altra la cinquecentesca 'Annunciazione, Santa Caterina e San Sebastiano' conservata alla Pilotta di Parma. (ANSA).