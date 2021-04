Pasqua, al museo Marino Marini 'La Passione' di Mario Luzi

FIRENZE - In occasione del Venerdì santo il museo Marino Marini di Firenze presenta il 2 aprile in diretta Fb, dalle ore 20.15, 'La Passione', opera scritta dal grande poeta Mario Luzi per la Pasqua del 1999. L'interpretazione è dell'attore Sandro Lombardi, fondatore della Compagnia Lombardi-Tiezzi e cinque volte Premio Ubu, nella suggestiva cornice della Cappella Rucellai, legge la Via Crucis alla sola luce di 30 candele. L'opera di Luzi fu letta dallo stesso Sandro Lombardi durante la liturgia pasquale celebrata da Giovanni Paolo II al Colosseo il Venerdì santo del 2 aprile 1999.

"Sandro Lombardi ci regala una magistrale interpretazione dei versi di uno dei più grandi poeti del Novecento - dichiara Patrizia Asproni, presidente del Museo Marino Marini - e lo fa in occasione del Venerdì santo all'interno della Cappella Rucellai: una delle meraviglie del Rinascimento fiorentino. Un luogo ancora consacrato - prosegue Asproni - che concorre a determinare il fascino e l'esclusività del museo Marini, unico museo d'arte contemporanea della città, non solo custode della collezione del grande scultore Marino Marini ma anche espressione straordinaria della storia dell'architettura italiana". "È una gioia - afferma Sandro Lombardi - poter riportare alla vita un testo, quello di Luzi sulla Via Crucis, che nel 1999 il poeta mi chiese di interpretare al Colosseo, durante la celebrazione del Venerdì santo officiata da Giovanni Paolo II".