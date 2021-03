La Francia rende un Klimt a famiglia ebraica vittima nazisti

(ANSA) - PARIGI, 15 MAR - La Francia intende restituire ad una famiglia ebraica vittima dei nazifascisti un quadro di Gustav Klimt che le era stato sottratto nel 1938, in Austria: è quanto annunciato dalla ministra della Cultura, Roselyne Bachelot. "Rosiers sous les arbres" (Rose sotto gli alberi) - questo il titolo dell'opera - verrà restituito alla famiglia di Nora Stiasny, una vittima dell'Olocausto spodestata dei suoi beni durante una vendita coatta nell'agosto del 1938. Al momento, il quadro è inalienabile, perché appartiene alle collezioni nazionali della Francia. Ma il governo presenterà "non appena possibile un progetto di legge" per consentire la restituzione ai legittimi proprietari, ha precisato la ministra, sottolineando che si tratta dell'"unica opera pittorica di Gustav Klimt di cui la Francia è proprietaria".

Dopo l'acquisizione, nel 1980, il quadro venne esposto al Museo d'Orsay, il celebre museo parigino concepito dall'architetta italiana, Gae Aulenti. All'epoca nulla lasciava pensare che provenisse da una spoliazione nazista. (ANSA).