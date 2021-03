Uffizi, dopo Pasqua via a lavori riapertura Vasariano

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Al via da dopo Pasqua i lavori per la riapertura al pubblico del Corridoio Vasariano, la passeggiata 'aerea' che dagli Uffizi conduce a Palazzo Pitti passando sopra Ponte Vecchio, realizzato nel 1565, chiuso nel 2016 per questioni di sicurezza. Dovrebbe tornare ad essere fruibile l'anno prossimo: la durata dei lavori sulla struttura è stimata in circa 11 mesi, seguiranno poi quelli per il riallestimento e l'apertura al pubblico che dovrebbero andare avanti per circa altri tre mesi.

Sono le stesse Gallerie degli Uffizi a dare notizia del prossimo via ai lavori, essendosi conclusa la fase di aggiudicazione, gestita da Invitalia, del progetto di restauro, adeguamento e messa in sicurezza, per un valore di gara di circa 7 milioni di euro, costo complessivo 10 milioni, già finanziati.

A vincere la gara l'associazione di imprese Fratelli Navarra-Dafne Restauri. (ANSA).