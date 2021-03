Arte: Tycoon bitcoin, "battuto di un soffio a asta Beeple"

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Il vincitore dell'enorme JPeg di Beeple battuto all'asta ieri da Christie's e' ancora senza nome.

Si sa pero' che Justin Sun, il tycoon dei bitcoin che inizialmente era stato indicato come il vero acquirente, e' stato battuto di un soffio negli ultimissimi secondi della vendita online.

Un portavoce di Tron, la piattaforma di cryptocurrency fondata da Sun, ha rivelato che il 31enne miliardario cinese "non ha vinto l'asta pur avendo puntato 60 milioni di dollari" perche' "all'ultimo momento qualcuno ha messo in campo di piu'.

Il prezzo finale di "The Last 5000 Days", questo il titolo del collage digitale di Beeple, e' stato di 69,3 milioni di dollari inclusi i diritti d'asta.

Lo stesso Sun, evidentemente indispettito per esser stato tagliato fuori all'ultimo momento, ha attribuito a un errore del sistema di Christie's la ragione per cui la sua puntata in extremis e' stata bloccata.

"Un altro concorrente ha ribattuto di 250 mila dollari, pari allo 0,3% del prezzo totale, negli ultimi 20 secondi", ha detto Sun su Twitter, aggiungendo di aver alzato la sua puntata a 70 milioni ma di esser stato respinto dal sistema di Christie's nonostante che l'asta fosse ancora aperta. "La puntata non ci e' arrivata in tempo", e' stata la replica della casa d'aste.

"The Last 5000 Days" e' diventata ieri l'opera d'arte digitale più costosa di sempre e il suo autore Beeple, un graphic designer di 39 anni che solo quattro mesi fa non aveva idea di questo tipo di mercato, il terzo artista vivente piu' valutato al mondo dopo Jeff Koons e David Hopkins. "Andro' a Disney World", ha esultato dopo aver seguito gli ultimi istanti dell'asta dal salotto di casa quando nello spazio di mezz'ora il prezzo della sua creazione si e' piu' che quadruplicato.

Opere di Beeple (il cui vero nome e' Mike Winkelmann) saranno esposte dal 26 marzo in Cina nella prima mostra di arte Nft.

Intitolata "Virtual Niche—Have you ever seen memes in the mirror?", la rassegna al'UCCA Center for Contemporary Art di Pechino presentera' opere di oltre 60 artisti. (ANSA).