Scoperto in Egitto il più antico birrificio al mondo

L'antica fabbrica di birra è stata scoperta ad Ayudos - ha spiegato Mostafa Waziri, segretario generale egiziano per il Consiglio egiziano delle antichità - territorio che fu dedicato alla sepoltura dei defunti che si trova nel deserto a ovest del Nilo, oltre 450 km a sud del Cairo. Apparentemente il birrificio risale ai tempi del re Narmer, o anche noto come il faraone Menes, semi-leggendario primo unificatore dell'Alto e del Basso Egitto.

La missione archeologica è copresieduta da Matthew Adams, dell'Institute of Fine Arts, della New York University, e da Deborah Vischak, docente di Storia dell'arte antica egiziana alla Princeton University. Secondo Adams probabilmente il birrificio era stato costruito in questa zona per fornire la birra utilizzata in alcuni dei riti sacrificali dell'epoca.

