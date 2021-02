Musei: in 300 per riapertura, Triennale prolunga orario

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Nella prima giornata di apertura al pubblico, ieri, oltre 300 visitatori sono stati in Triennale a Milano. "Un dato davvero positivo e incoraggiante - commenta Stefano Boeri, presidente della Triennale - È un segnale della voglia di tornare a frequentare i luoghi della cultura, e di farlo in tutta sicurezza. E la grande presenza di giovani tra il pubblico venuto ieri in Triennale è un bellissimo modo per ripartire." Vista l'affluenza, Triennale Milano ha deciso di prorogare fino alle ore 21.30 l'apertura nelle giornate di giovedì e di venerdì. Sempre giovedì e venerdì, alle 19, riprenderanno anche le visite guidate in presenza alla mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli (a partire dal 4 febbraio).

Per i fine settimana, vista la chiusura delle istituzioni culturali prevista dalle disposizioni governative, Triennale arricchisce la sua offerta online con visite guidate e laboratori per bambini, che inizieranno da domenica 7 febbraio e saranno gratuiti. I Virtual Tour saranno in programma su Google Arts & Culture tutte le domeniche alle 17.30 e permetteranno di visitare online la retrospettiva su Enzo Mari e il Museo Design Italiano (a week-end alterni). (ANSA).