Antologica su Nervi a Firenze, suo cemento armato fu arte

Lo stadio comunale 'Berta' di Firenze (l'attuale stadio Artemio Franchi), il teatro Augusteo di Napoli, la sede dell'Unesco a Parigi, l'aula in Vaticano delle udienze pontificie, la Torre della Borsa di Montreal (Canada) e la sede dell'ambasciata italiana a Brasilia: sono alcune delle opere realizzate dall'ingegnere Pier Luigi Nervi (1891-1979), uno dei maggiori artefici di architetture strutturali nel panorama internazionale del Novecento.

A 30 anni dalla morte una rassegna itinerante ne racconta la carriera e approfondisce il processo creativo che ha portato alla realizzazione di queste opere, diventate icone di un nuovo modo di fare architettura anche per l'uso del cemento armato come materiale prediletto. A Firenze è stata infatti inaugurata una mostra antologica che esemplifica in 12 sezioni, ognuna focalizzata su una realizzazione iconica, la sua attività anche grazie a plastici, copie di disegni originali, foto di cantiere e di attualità. La rassegna dal titolo 'Pier Luigi Nervi e Firenze, la struttura della bellezza' è negli spazi dell'ex Manifattura Tabacchi, anch'essa opera di Nervi.

La mostra assume a Firenze un particolare significato dal momento che proprio qui è in atto un acceso dibattito sul futuro dello stadio Franchi, realizzato da Nervi nel 1932, durante il quale si è arrivati a ipotizzarne la distruzione, ora scongiurata dall'intervento del Mibact che ne ha sottolineato la valenza di monumento nazionale, fregiato da scale elicoidali uniche e uno slancio irripetibile della filiforme Torre di Maratona.

Andrea Pessina, soprintendente per l'Archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze, ha spiegato che "questa mostra nasce avendo alle spalle in filigrana la vicenda dello stadio di Firenze. Quando iniziò il dibattito più acceso, insieme alla 'Pier Luigi Nervi Association', decidemmo di far conoscere meglio questa figura incredibile. Possiamo spiegare ai fiorentini perché Nervi è importante e perché lo stadio è fondamentale all'interno della sua produzione". Per Elisabetta Margiotta Nervi, segretaria generale della Pier Luigi Nervi Association, aver superato l'ipotesi di abbattere il Franchi "è una vittoria della città, riqualificare lo stadio Berta e rilanciare Campo di Marte rappresentano un'opportunità straordinaria". Per Margiotta Nervi, "sarebbe bellissimo se il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si rendesse conto che avere uno stadio come quello di Nervi è un privilegio. In caso contrario può diventare uno spazio polifunzionale che può avere moltissime vite: si potrebbe usare per accogliere degli sport come il rugby e l'atletica, usarlo come arena per eventi musicali, anche nell'ambito della lirica, trovare, per esempio, un collegamento con il Maggio Fiorentino, potrebbe essere una bellissima idea". (ANSA).