Fondazione Pinault Parigi aprirà il 23 gennaio

François Pinault annuncia che la Bourse de Commerce, il nuovo e attesissimo Museo della Collezione Pinault con la sua inconfondibile cupola che spicca nel cuore di Parigi, aprirà le porte al pubblico sabato 23 gennaio 2021. Per l'occasione verranno organizzate diverse giornate porte aperte, nel rispetto delle regole sanitarie che saranno in vigore contro il coronavirus. "Mi rallegro che l'apertura della Bourse de Commerce venga ad arricchire il paesaggio europeo delle istituzioni che si consacrano alla presentazione dell'arte del nostro tempo e contribuisca, dopo il duro anno 2020 che attraversa il nostro Paese e il mondo, alla rinascita della vita culturale di Parigi", dice Pinault, il magnate della moda giù stranoto in Italia per la sua collezione di Punta della Dogana a Venezia. Rimessa completamente a nuovo dopo tre anni di lavoro, la Bourse de Commerce - Pinault Collection - è uno spazio di 10.500 m2 nel ventre di Parigi, non lontano dal Louvre, il Centre Pompidou e la Galerie Italienne di Rue du Louvre. La struttura dell'antica borsa di commercio, completamente ripensata dallo studio Tadao Ando Architect and associates, presenta 10 gallerie espositive dedicate alla programmazione artistica contemporanea oltre che un auditorium da 284 posti che accoglierà conferenze, incontri, proiezioni, concerti. Il cosiddetto 'Studio', nel sottosuolo del museo, verrà invece utilizzato per la presentazione di opere video e sonore. (ANSA).