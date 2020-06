Volto Santo Lucca, scultura lignea originale e più antica

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Le indagini diagnostiche con il carbonio 14 fatte per la prima volta sul celebre Volto Santo di Lucca hanno dato un risultato eclatante: l'opera è databile tra l'VIII e il IX secolo. E' la conferma, si spiega, che si tratta del primo e unico Volto Santo, che un antico testo creduto leggendario affermava essere arrivato a Lucca nel 782 d.C. e non di un'opera del XII secolo, replica di un originale più antico andato perduto, come gli studi di storia dell'arte ritenevano finora. Alla luce dei nuovi dati, il Volto Santo di Lucca è la più antica scultura lignea dell'Occidente. L'indagine diagnostica è stata avviata per le celebrazioni per i 950 anni dalla rifondazione della Cattedrale lucchese. L'opera è una delle icone più venerate della cristianità: il suo culto nel Medioevo si estese a tutta Europa. (ANSA).