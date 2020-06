Montanelli: monumento a Sposa Bambina da street artist Ozmo

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L' immagine di un '' monumento in memoria della sposa bambina, in Montanelli'' è comparsa in mattinata su un muro di via Torino a Milano. Con questo affissione lo street artist Ozmo è intervenuto nella vicenda sulla figura del grande giornalista, al centro delle polemiche per il suo matrimonio con una bambina eritrea di 12 anni, sulla scia delle manifestazioni antirazziste anni seguite all' uccisione di George Floyd. ''Rappresentando su questo piedistallo una bambina, africana, infibulata, venduta in sposa a un soldato bianco, vittima più volte del colonialismo dell'uomo, in questo momento delicato di lotte globali per i diritti delle minoranze etniche esplose dopo l'assassinio di G.Floyd, voglio restituire, almeno in parte, dignità ai deboli, emarginati, violentati e derubati'', ha detto Ozmo, considerato uno dei fondatori delle pratiche di street artist in Italia.

"Immaginandola libera, protagonista, dipinta in un gesto di orgoglio, è la mia dedica a chi, come lei, si trova dalla parte sbagliata della storia - ha aggiunto -. È Fatima-Destà che ora si erge come una statua la bambina di 12 anni che Indro Montanelli sposò in Eritrea da soldato, grazie alla controversa pratica chiamata 'madamato', che permetteva ai cittadini italiani nelle colonie di accompagnarsi temporaneamente con donne native''. La foto è contemporanea e raffigura una bambina Eritrea, all'incirca della stessa età di Fatima-Destà, vestita con abiti sgargianti mentre porta al villaggio dell'acqua potabile nella sua grossa tanica gialla a tracolla. ''Il viso è coperto da una macchia di colore-mascherina - ha spiegato l' autore - . Vediamo solamente gli occhi, che ci guardano in modo ambiguo, chi ci vedrà un sorriso, chi una smorfia di dolore''.

