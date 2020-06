Casa Leopardi apre le stanze private di Giacomo il 18 giugno

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 01 GIU - Saranno aperti al pubblico il 18 giugno gli appartamenti privati di Giacomo Leopardi, cuore del nuovo percorso "Ove abitai fanciullo" nel palazzo di famiglia a Recanati. L'inaugurazione, dopo un accurato restauro, era in origine prevista per marzo, ma rimandata a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus.

"Due secoli ci separano da Giacomo e dal suo mondo, ma l'attualità del suo pensiero illumina anche lo scenario odierno, offrendoci la cura ai mali di questa epoca: la solidarietà fra uomini - dice la contessa Olimpia Leopardi, ricordando 'la social catena' citata dal poeta -. Dobbiamo condividere la forza della cultura". Con il nuovo itinerario i visitatori potranno accedere al piano nobile di Palazzo Leopardi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale, alla scoperta dei luoghi in cui Giacomo è nato e vissuto: i saloni di rappresentanza, il giardino che ispirò Le ricordanze, il salottino condiviso con i fratelli e la sua camera. (ANSA).