Fellini: mostra cesenate su film 8 1/2 sbarca in Slovacchia

(ANSA) - CESENA, 30 MAG - Una mostra fotografica dedicata al regista Federico Fellini, nel centenario dalla sua nascita, sbarca a Bratislava, in Slovacchia, al festival 'Dolce Vitaj' dedicato all'Italia. La mostra è promossa del Centro Cinema Città di Cesena, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ed è composta da 50 fotografie inedite che raccontano il set del capolavoro felliniano '8 ½' scattate da Paul Ronald, fotografo ufficiale di scena del film.

Il professionista ha donato ad Antonio Maraldi del Centro Cinema oltre 2.200 negativi e 250 diapositive a colori. Dal 2007 'Dolce Vitaj', dove 'vitaj' in slovacco significa "benvenuto", presenta al pubblico slovacco le eccellenze culturali italiane sfruttando la collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura, l'Ambasciata d'Italia a Bratislava, la Camera di Commercio Italo-Slovacca e alcune aziende italiane operanti nel Paese.

L'esposizione sarà replicata in estate anche a Cesena. "Mi piace pensare che questa mostra unisca simbolicamente le città di Cesena e di Bratislava che oggi tornano gradualmente alla normalità, come tutto il resto del mondo, riaprendo i luoghi della cultura e della socialità più in generale", ha commentato l'assessore alla Cultura di Cesena, Carlo Verona. (ANSA).