Depeche Mode tornano in Italia a marzo con tre date

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - I Depeche Mode, attesi negli stadi di Roma (12 luglio), Milano (14 Luglio) e Bologna (16 luglio) nei prossimi giorni, tornano in Italia con tre appuntamenti nella primavera 2024: saranno il 23 marzo al Pala Alpitour di Torino, il 28 marzo e il 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

Con oltre due milioni di biglietti venduti fino ad oggi per il Memento Mori Tour e dopo il sold-out in Nord America e in Europa, i Depeche Mode annunciano altre date del tour europeo nel 2024. La tappa invernale del Memento Mori Tour prenderà il via il 22 gennaio alla O2 Arena di Londra, Regno Unito, e termineranno il 5 aprile dopo diverse serate alla Lanxess Arena di Colonia, in Germania. Il Memento Mori Tour - il primo senza Andy Fletcher -, con le sue 110 date, è destinato ad essere uno dei più grandi tour dei Depeche Mode fino ad oggi, nonché uno dei più grandi tour mondiali del 2023.

Avendo venduto più di 100 milioni di dischi e suonato per più di 35 milioni di fan in tutto il mondo, i Depeche Mode rimangono una forza musicale in continua evoluzione.

Il 24 marzo 2023 i Depeche Mode hanno pubblicato il loro 15/o album in studio, Memento Mori. (ANSA).