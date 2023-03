Daniele Silvestri, da luglio live con "Estate X"

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Daniele Silvestri annuncia contemporaneamente il sold out di maggio a Roma e un nuovo tour estivo. Il resto è, per ora, ancora un'incognita.

Dopo "Teatri X" (quattro ultime date previste a maggio per chiudere il cerchio aperto con "Teatri/22"), ora è pronto per "Estate X", una nuova tournée estiva nei Festival della penisola. Sarà lì che Daniele, accompagnato dalla sua band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

Così, registrato subito il sold out nella data romana del 19 maggio, con "Estate X" l'artista torna nella capitale il 25 luglio e aggiunge nuovi appuntamenti in tutta Italia.

"Trovandomi nell'incresciosa necessità di annunciare il sold-out della data romana di Maggio (quella del 19 al Parco della Musica per intenderci), a parziale consolazione dei miei concittadini metto in campo un'alternativa, sempre romana. Ma parliamo di luglio, sia chiaro. All'interno cioè di un tour estivo di cui - a questo punto - approfitto per cominciare a snocciolarvi un po' di date. Non è che sia sta gran notizia, mi rendo conto. Ma neanche una notizia brutta d'altronde. Diciamo che è..

una notizia X", scrive Silvestri sui social.

Queste le prime date annunciate: 1 luglio Sogliano al Rubicone (FC), 6 luglio Collegno (TO), 20 luglio Assisi (PG), 25 luglio Roma, 28 luglio Gradisca d'Isonzo (GO), 5 agosto Gallipoli (LE), 6 agosto Francavilla al Mare (CH), 19 agosto La Spezia, 1 settembre Prato. (ANSA).