Negramaro portano il rock nei teatri di pietra

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - I Negramaro festeggiano 20 anni di carriera e per farlo tornano sul palco con "n20 TOUR", 9 appuntamenti live nei teatri di pietra italiani. La partenza è da Roma, il 13, 14 e 16 giugno alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre all'Arena di Verona. Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, la band incarna non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un'amicizia straordinaria che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell'università e cresce, anche grazie all'intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent'anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall'omonimo album uscito nel 2003 fino all'ultimo disco di studio "Contatto", il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film. I festeggiamenti proseguiranno per tutta l'estate tra grande musica e altre sorprese. La band infatti è già al lavoro su nuova musica e progetti inediti, per essere come sempre il segno del nuovo decennio. (ANSA).