Ultimo, il nuovo disco Alba fuori il 17 febbraio

Esce il 17 febbraio "Alba", il nuovo album di Ultimo, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records.

Ultimo, 55 dischi di platino e 18 dischi d'oro, sarà in gara con il brano che porta lo stesso titolo del disco alla 73/a edizione del Festival di Sanremo, dal 7 all'11 febbraio.

Il cantautore poi tornerà live a luglio con il tour Ultimo Stadi 2023 "La Favola Continua…", per il quale sono già stati venduti oltre 250.000 biglietti. Il via dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1 luglio (data zero), poi lo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.

(ANSA).