Renato Zero, nuova data a Roma per "Zero a zero-Sfida in musica"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Dopo l'annuncio della nuova tournée nei palasport, Zero a Zero - Una sfida in musica, in partenza a marzo del prossimo anno, Renato Zero annuncia una nuova data a Roma, la terza nella capitale, in programma il 30 aprile al Palazzo dello Sport. Per riabbracciare il pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo, Renato Zero girerà l'Italia nei mesi di marzo e aprile portando nei principali palazzi dello sport tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. Ventuno appuntamenti a Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli, Roma per questa "sfida in musica" tra i due eterni contendenti, Renato & Zero, sulle note degli iconici brani che hanno segnato intere generazioni. Queste le date: 7, 8, 10 e 11 marzo Firenze al Mandela Forum, 14 marzo Conegliano alla Zoppas Arena, 17 e 18 marzo Torino al Pala Alpitour, 21 e 22 marzo Mantova alla Grana Padano Arena, 25 e 26 marzo Bologna all'Unipol Arena, 7 aprile 2023 Pesaro alla Vitrifrigo Arena, 11 e 12 aprile Milano al Mediolanum Forum, 18 e 19 aprile Livorno al Modigliani Forum, 22 e 23 aprile Eboli al Palasele, 28, 29 e 30 aprile Roma al Palazzo dello Sport.

