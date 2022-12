Sigur Ròs tornano in Italia nel 2023 per quattro date

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Nel 2023 ritorna in Italia con quattro date la band islandese Sigur Ròs: il 9 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma al "Roma Summer Fest 2023", l'11 luglio 2023 al Faro Borbonico di Bari al "Locus Festival", il 12 luglio 2023 in Piazza Napoleone a Lucca al "Lucca Summer Festival" e il 13 luglio 2023 in Piazza Sordello a Mantova.

A 20 anni dall'uscita del loro album in studio "()", lo scorso ottobre la band ha pubblicato la ristampa, in vinile e CD, arricchita da un disco bonus con tracce demo estratte dalle sessioni di registrazione originali.

Grande attesa invece per il nuovo ottavo album previsto per il 2023, al quale i Sigur Ròs stanno lavorando e registrando agli Abbey Road Studio che conterrà nuove canzoni, alcune delle quali sono state anticipate durante l'ultimo tour.

I membri fondatori dei Sigur Rós, Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti, sia in studio che per il tour, all'ex membro Kjartan Sveinsson, il quale, dopo quasi un decennio, si era allontanato per concentrarsi su altri progetti. (ANSA).