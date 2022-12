Elodie protagonista al Forum di Assago il 12 maggio

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Elodie annuncia il suo show al Mediolanum Forum di Milano, in programma il 12 maggio 2023.

Il live sarà per il pubblico la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni contenute nell'album "Ok. Respira", in uscita il 10 febbraio, e alcune delle hit più famose tra cui l'omonimo singolo, fuori dal 9 dicembre.

Il 2023 di Elodie si preannuncia ricco di appuntamenti importanti, sarà infatti tra gli artisti in gara alla 73/a edizione del Festival di Sanremo, usciranno poi il nuovo album e la sua prima docu-serie e sarà protagonista del suo primo live al Mediolanum Forum. (ANSA).