Modà, dal 27 marzo per la prima volta in tour in teatro

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - I festeggiamenti per i vent'anni di storia dei MODA' (2003-2023) saranno l'occasione per una nuova sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, il gruppo capitanato da Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei teatri italiani accompagnato da una orchestra.

Il tour sarà l'occasione per festeggiare un'altra importante ricorrenza per i Modà, ossia i 10 anni dalla pubblicazione di "Gioia", album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

L'appuntamento è per il 2023 a partire dal 27 marzo quando il tour prenderà il via da Roma per poi fare tappa a Milano, Torino, Brescia, Firenze, Bari, Napoli e Bologna.

Questo il calendario completo: 27 marzo Roma, 29 marzo Milano, 2 aprile Torino, 5 aprile Milano, 13 aprile Brescia, 18 e 19 aprile Firenze, 23 aprile Roma, 5 maggio Torino, 13 e 14 maggio Bari, 20 e 21 maggio Napoli, 29 e 30 maggio Bologna. I Modà in questi 20 anni di carriera hanno conquistato canzone dopo canzone, concerto dopo concerto il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d'oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia. (ANSA).