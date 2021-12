Miss Italia, Elettra Lamborghini alla serata finale

(ANSA) - VENEZIA, 11 DIC - Sarà Elettra Lamborghini a condurre la serata finale di Miss Italia 2021, il 19 dicembre, che sarà dispobile, in diretta da Venezia, sulla piattaforma web Helbiz Live. Il concorso delle reginette di bellezza diventa infatti quest'anno una mini serie tv, in onda sul web e sui social.

Un format che inizierà il 12 dicembre (in visione il 13) e vedrà le 20 aspiranti Miss, più 10 ragazze in concorso per la corona di Miss Social, sfidarsi in varie attività, legate anche ai temi della sostenibilità e dell'inclusione, che diventeranno clip video i cui highlights saranno disponibili in pillole giornaliere su Helbiz Live e sulla pagina Instagram @crown.revolution. A condurre la serata che decreterà le vincitrici sarà Elettra Lamborghini, affiancata da Alessandro Di Sarno. (ANSA).