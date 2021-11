Biagio Antonacci, nel 2022 live nei palasport con Palco Centrale

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Biagio Antonacci è pronto per tornare al live. Alle prime due date annunciate di Assago (Milano) si aggiungono gli appuntamenti di Jesolo (VE), Roma, Eboli, Bari, Torino e Firenze.

Il tour 2022 segna il ritorno live del cantautore che per l'occasione ha scelto di esibirsi sul "palco centrale". Grazie al palco posizionato al centro, il pubblico sarà seduto a 360 gradi.

Questo le date in programma: 5 novembre Jesolo (VE), 8 novembre Roma, 11 novembre Eboli, 17 novembre Bari, 14 dicembre Torino, 17 dicembre Firenze, 19 e 20 dicembre Assago (MI).

Biglietti per le nuove date acquistabili dal 30 novembre.

(ANSA).