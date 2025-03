Addio a L.J. Smith, autrice dei libri a cui è ispirata la serie televisiva The Vampire Diaries

Lisa Jane Smith, l'autrice di romanzi fantasy per adolescenti pubblicati col nome di L. J.

Smith, è morta a 66 anni in un ospedale della California dopo una lunga malattia.

Autrice di saghe sui vampiri, Lisa era diventata internazionalmente famosa per gli adattamenti televisivi dei suoi libri, in particolare The Vampire Diaries, diventata una serie televisiva di successo.

Tra gli altri titoli al suo attivo Smith aveva Dark Visions, I Diari delle Streghe, La Setta dei Vampiri e Il Gioco Proibito.

La saga ha venduto oltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondo, con traduzioni in più di 30 paesi.

La scrittrice, morta per le complicazioni di una rara malattia autoimmune, viveva a Danville, in California con la partner Julie Divola. Negli ultimi anni, dopo esser stata emarginata "per divergenze creative" dalla casa editrice Alloy Entertainment con cui aveva lavorato da anni e che l'aveva rimpiazzata con ghostwriter, Lisa si era riappropriata dei suoi personaggi attraverso la fan fiction.

L.J. Smith è stata una dei pochi autori famosi a pubblicare versioni amatoriali di storie e personaggi di cui non possedeva piè la proprietà intellettuale. Julie Divola ha detto che Lisa lo aveva fatto essendo rimasta "ferita" dalla decisione di Alloy: "Quando sei uno scrittore i personaggi sono il tuo mondo e sono tuoi: tu gli hai dato la vita. La paragonerei a una battaglia per la custodia dei figli".

Nata a Fort Lauderdale in Florida, L.J. Smith iniziò a scrivere al liceo il primo romanzo, La notte del solstizio (in Italia con Newton Compton nel 2010), che venne pubblicato solo nel 1987 negli Usa. Le trilogie Il gioco proibito e Dark Visions risalgono agli anni Novanta, così come gran parte delle saghe.

In quel periodo la carriera della Smith entrò in un periodo difficile. Per quasi un decennio la scrittrice rimase inattiva, colpita dal blocco dello scrittore e costretta a far fronte a drammi familiari: un cognato ammalato di melanoma, la madre morta di cancro ai polmoni. Durante il periodo di inattività, i libri sui vampiri avevano però avuto un'impennata di popolarità grazie al successo della serie Twilight di Stephenie Meyer.





