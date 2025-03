Will Smith torna all'hip hop, esce nuovo album

Will Smith torna alle sue radici hip hop e annuncia la data di uscita del suo primo album in vent'anni, 'Based on a True Story' sarà disponibile dal 28 marzo. "E' ufficiale - si legge in un post su Instagram dell'attore e rapper - il mio nuovo album Based on a True Story esce il 28 marzo. Tra due settimane!! Prenotatelo. E' tanto che ci lavoro e non vedo l'ora di farvelo ascoltare". Anche suo ultimo album, 'Lost and Found', fu pubblicato nel mese di marzo, ma nel 2005.

Based on a True Story contiene 14 tracce e comprende collaborazioni con artisti come DJ Jazzy Jeff, che con Smith era parte del duo hip hop, 'DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince', Teyana Taylor e Jac Ross. L'album è stato preceduto da diversi singoli, l'ultimo in ordine di tempo, 'Beautiful Scars' uscito lo scorso gennaio. In un'intervista di alcuni mesi fa a Extra, l'artista ha parlato di quanto gli ci è voluto per portare a termine il suo progetto. "Sai, ci ho lavorato per un anno e mezzo - disse -. Questo progetto è senza dubbio la musica più personale e forte che abbia mai fatto. E darò qualche anticipazione tra un mese o giù di lì".

Dopo aver annunciato la data di uscita del nuovo album, in un altro post su Instagram Smith si è riunito con Tatyana Ali, co protagonista con lui in, 'Willy, il principe di Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air)' e la rapper Doechii. Insieme hanno fatto un salto nel passato, al 1990, e hanno ricreato una scena storia della sitcom in cui la Ali, che interpretava la cugina Ashley Bank, balla nella sua stanza ascoltando musica con le cuffie, mentre Will si insinua silenziosamente alle sue spalle e imita i suoi movimenti. Hanno preso parte al trend 'Anxiety', brano di Doechii auto pubblicato nel 2019 su YouTube e ri registrato quest'anno e uscito ufficialmente sulle piattaforme in streaming il 4 marzo. "Ho aspettato 35 anni perché questo ballo diventasse di tendenza", ha scritto Smith ironicamente nel post.

L'attore premio Oscar (Una famiglia vincente - King Richard, 2022) ha avuto un passato da fenomeno del rap, ha vinto numerosi Grammy, gli Oscar della musica, di cui l'ultimo nel 1999 per la miglior canzone rap solista, 'Gettin' Jiggy wit It', contenuta nell'album, 'Big Willie Style'. Di successo anche, 'Men in Black', il suo primo singolo da solista, colonna sonora del film omonimo del 1997, in cui Smith interpreta anche il ruolo da protagonista. L'uscita del nuovo album potrebbe rappresentare per l'artista una sorta di rilancio della sua reputazione dopo il famoso fuori programma durante la 94/a edizione degli Oscar nel 2022. L'attore salì sul palco del Dolby Theatre e schiafeggiò il presentatore Chris Rock, che aveva scherzato sulla testa rasata di sua moglie Jada Pinkett Smith con un riferimento al film Soldato Jane. La Pinkett Smith soffre di alopecia (patologia che porta alla perdita dei capelli, ndr) e all'epoca decise di non coprirsi la testa con sciarpe e cappelli, di lì il riferimento al personaggio del soldato Jane.

Per il suo gesto, l'attore è stato bandito dagli Oscar per dieci anni, Academy tuttavia non gli ha revocato la statuina vinta nello stesso anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA