'Libera' di don Ciotti celebra i suoi 30 anni con una canzone inedita di Bungaro e Casarano - VIDEO

Il 25 marzo 1995 nasce Libera con una campagna per la raccolta di firme in calce al disegno di legge di iniziativa popolare per il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie. Libera compie 30 anni e per celebrare l'anniversario arriva 'Libera', la canzone scritta ed eseguita da Bungaro e Raffaele Casarano, realizzata con il sostegno della 'Fondazione Antimafia Sociale Stefano Fumarulo' della Regione Puglia.

Il brano rappresenta un messaggio di coraggio e di speranza.

Sarà presentato ed eseguito ufficialmente da Bungaro e Raffaele Casarano il 21 marzo a Trapani in occasione della Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A Trapani sono attesi da tutta Italia i familiari di vittime innocenti delle mafie per chiedere verità e giustizia per l'uccisione dei loro cari.

ANTEPRIMA VIDEO

Video Libera, la canzone di Bungaro e Casarano per 30 anni dell'associazione contro le mafie

IL TESTO DI 'LIBERA' (di Bungaro e Raffaele Casarano)



Guardami negli occhi non c’è il buio dei silenzi

Prendi il tuo coraggio e le lacrime dei santi

Siamo quella luce di tutti i buchi neri

La parole del futuro e la fede dei sinceri



Libera libera

Che belli gli eroi che cantano in coro

Libera libera

Foreste di mani che toccano il cielo

Libera libera libera

Abbracciati al dolore

Di chi ha fatto la storia

Siamo il vento della memoria



Giro giro tondo e tutti giù per terra

Dio sorride all’arte mentre il mondo fa la guerra

Guardami negli occhi lo sai c’è ancora tempo

Siamo Patti di sangue di promesse

E amore eterno



Libera libera

Che belli gli eroi che cantano in coro

Libera libera

Foreste di mani che toccano il cielo

Libera libera libera

Abbracciati al dolore

Di chi ha fatto la storia

Siamo il vento della memoria

