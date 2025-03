Romics tra Tom & Jerry, Barbara Baraldi e Star Wars

Tra fughe spericolate e grandi risate, Tom & Jerry, la coppia di topo e gatto più divertente e famosa al mondo, compie 85 anni. E lo fa in quell'universo coloratissimo che è la 34esima edizione di Romics, il Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, in arrivo alla Fiera di Roma dal 3 al 6 aprile.

Una versione primaverile, realizzata con il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio Roma e con il Patrocinio del Centro per il libro e la lettura, che raccontano la direttrice artistica Sabrina Perucca e il responsabile dell'Area cinema Max Giovagnoli, conterà "cinque padiglioni, uno per tema più quello per i grandi eventi, e oltre 350 espositori, in uno spazio di più di 70 mila metri quadri".

Ma "l'edizione di aprile è spesso dedicata ai compleanni", aggiunge Giovagnoli. E allora ecco anche mostre e feste per i 45 anni di Gundam e i 35 di Willy, il principe di Bel- Air e i 50 dal debutto in Giappone della prima puntata della serie Goldrake.

Romics d'oro in arrivo sono invece Barbara Baraldi, autrice di thriller e dal 2003 curatrice di Dylan Dog per Bonelli; Hal Hickel, maestro degli effetti visivi, vincitore di un Oscar e mago di Star Wars; Deanna Marsigliese, eccezionale art director italo-canadese di Pixar, che ha messo il suo tocco unico in successi come Inside Out 2 e Toy Story 4; fino a Furuya Usamaru, autore di culto del manga, dove spesso affronta temi come bullismo, abusi, revenge porn e suicidio giovanile, che al Festival presenterà in l'anteprima mondiale il suo Shinju, una storia d'amore, pubblicato in Italia da Coconino Press.

Tra mostre, incontri, film, cosplay, il Premio Romics del fumetto (con 97 iscritti) e Il Gran Galà del doppiaggio, ci sarà anche l'anteprima di Topolino e il ponte sull'oceano, avventura speciale in uscita sul numero 3619, in quattro versioni dialettali. A firmare (e raccontare) quella in romanesco, il disegnatore e illustratore Disney Marco Gervasio. "E' un evento epocale - racconta - Dopo i primi accenni nell'avventura di Paperugantino, questa è infatti la prima volta in assoluto che un'intera storia di Topolino viene tradotta in dialetto" , per di più, "da veri studiosi".

Per gli amanti di Star Wars, si sogna con From a galaxy far far away, il mega-exhibit dello Yavin Group polacco, con trenta astronavi ribelli e imperiali - di cui alcune in scala 1:1 - che trasporteranno il pubblico nel cuore profondo della "Galassia lontana lontana" in oltre 200 metri quadri di area espositiva.

E ancora, special guest arriveranno la fumettista Jing Jian, autrice di successi internazionali come Salt Friend e A World Ruled by Cats (Jundo); il game designer francese Florent Sacré e il fumettista polacco Jacub Rebelka, mentre Giovanni Timpano racconterà la sua carriera nel mercato Usa, lavorando su personaggi cult come The Shadow, Vampirella e Batman, ma anche le nuove frontiere del fumetto nei videogame. Per la musica, il concerto live di capitano Giorgio Vanni, mentre per gli amanti del brivido da non perdere l'evento speciale Tutti i volti di Dracula. Continua anche la collaborazione tra Romics e la Rai, che presenta in anteprima Super Happy Magic Forest, serie animata comica e avventurosa, ispirata ai libri illustrati di Matty Long, in onda su Rai Gulp.



