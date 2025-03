Associazioni del cinema in allarme: 'Siamo al collasso'

Il mondo del cinema e dell'audiovisivo torna a far sentire la propria voce. Questa mattina l'allarme è arrivato da una ventina di associazioni del settore, tra cui Anac, 100 Autori e Air3, che hanno chiesto al governo di "fare presto" e di varare tempestivamente i decreti correttivi del tax credit e la documentazione richiesta dai giudici del Tar del Lazio sempre sulla relativa normativa.



"Ormai da un anno il settore del cinema e dell'audiovisivo vive nell'incertezza del suo futuro. Questo è un lavoro da cui dipendono famiglie intere, eppure più del 70% delle maestranze, attori e autori sono senza occupazione, molti da più di un anno, quasi tutti senza prospettive di lavoro davanti a sé. Ogni giorno in più di rimando è un pezzo del settore che sparisce per sempre - si legge nell'appello -. Non possiamo permetterci di aspettare oltre: il settore ha bisogno di risposte concrete e tempestive per evitare il collasso".



A rispondere è stata subito Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, assicurando, durante la presentazione a Roma dell'Italian Global Series Festival, che sul tax credit "è tutto a posto, procederemo a breve. Era stata depositata al Tar una richiesta, l'udienza è stata spostata a maggio. Presto pubblicheremo l'ultimo correttivo".



Attaccata dai componenti del Pd della Commissione Cultura della Camera, che indicano il ministro Alessandro Giuli, l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la stessa Borgonzoni come responsabili del "disastro" di cinema e audiovisivo, la sottosegretaria ha affermato: "Allora se dovessimo guardare il problema che c'è stato nell'audiovisivo viene da un governo di prima, mi dispiace dire che è Franceschini, perché queste modifiche andavano fatte molto prima", ha sottolineato, "io con Franceschini ho lavorato bene per tante cose, lui non ha voluto fare le modifiche che andavano fatte nonostante all'allarme lanciato anche dagli uffici a suo tempo, perché ovviamente è molto più semplice lasciare la palla al governo che viene dopo".



"Comunque, le produzioni ci sono, i set aperti sono 37. Mi dispiace che si lanci un allarme da parte di Pd e 5 stelle che continuano a cavalcare questa cosa dando l'idea anche agli operatori internazionali che vengono a lavorare in Italia che qui ci siano dei problemi, che non ci sono soldi e che nessuno sta girando. Stanno facendo un danno al settore. Mi piacerebbe che parlassero con le associazioni davvero rappresentative del settore per chiedere se stanno girando oppure no. E la risposta credo sarebbe diversa", ha concluso. Sul tema è intervenuta a smorzare i toni Chiara Sbarigia, presidente Associazione Produttori Audiovisivi, che, pur condividendo la preoccupazione sul tax credit, ha evidenziato che "i set sono aperti. Terrei più basso l'allarme e cercherei di sburocratizzare il tax credit: noi abbiamo seguito l'iter di riforma, abbiamo dato suggerimenti, ma credo che il problema riguardi il cinema con le produzioni più piccole, non l'audiovisivo".



Il dibattito però si è infiammato, con la controreplica di Pd e M5s: "il cinema è malato ma il governo ha deciso di ucciderlo", ha ribattuto Sandro Ruotolo, responsabile Cultura nella segreteria del Pd, mentre il cinquestelle Gaetano Amato è andato all'attacco di Borgonzoni affermando che "se ha coraggio si confronti con gli operatori del settore, parli con le vere associazioni, non solo con quelle vicine ai suoi amici. Noi siamo pronti a organizzare gli Stati Generali 'pubblici' del settore".



Anche tra i doppiatori italiani cresce la preoccupazione: a due settimane dalla protesta lanciata attraverso il video appello in cui 12 doppiatori hanno prestato il volto e la voce per dire 'no' ad un mondo in cui le espressioni artistiche saranno create da algoritmi, l'Associazione Nazionale Attori Doppiatori si è rivolta oggi a tutta l'industria audiovisiva, agli artisti, alle istituzioni e al pubblico per chiedere appoggio contro l'uso incontrollato dell'Intelligenza Artificiale.



Intanto, ieri anche la regista e sceneggiatrice Liliana Cavani aveva sottolineato l'urgenza di difendere il cinema dal predominio della televisione. "E' inutile che il Centro Sperimentale continui a creare professionalità se poi il cinema va a finire in tv - aveva detto Cavani -. Il futuro obbligherà ancora di più la gente a vedere i film in casa e così andrebbe fatta una campagna seria contro tutto questo". Diversa la posizione del regista e attore Carlo Verdone: "Le preoccupazioni di Liliana Cavani sono legittime, ma non è che la gente non va più al cinema. Tanti film vanno bene. Dipende dalla bontà del film, dipende tutto da lì. Se il film non attira e non c'è passaparola allora si fa fatica. Ci vogliono i film giusti", ha detto, affermando di condividere e appoggiare invece la richiesta di aiuto dei doppiatori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA