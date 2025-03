Diretta Oscar 2025: Kieran Culkin attore non protagonista, a Conclave la sceneggiatura non originale

01:34

Il migliore attore non protagonista alla 97/a edizione degli Oscar è Kieran Culkin per A Real Pain. Nel ringraziare per la statuetta, Culkin, che era il favorito per l'Oscar come migliore attore non protagonista ha detto: "Ho adorato il mio lavoro, recito da sempre. Devo ringraziare il mio manager che è lo stesso da 30 anni, e ci è sempre stato". Poi l'attore (fratello minore di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo) ringrazia il regista e protagonista Jesse Eisenberg. Infine ha promesso alla moglie, la ex top model Jazz Charton, altri figli, "arriviamo a quattro, no?".

"Faccio l'attore da sempre ma non so come sono arrivato qui", ha detto Culkin: "Sei un genio", ha detto al regista e sceneggiatore e costar Jesse Eisenberg.

Il discorso di Culkin, condito di parecchie parolacce, e' stato immediatamente censurato dalla Abc che manda in onda la diretta degli Oscar. Poi regala un aneddoto su come sua moglie gli abbia promesso di dargli quattro figli se mai avesse vinto un Oscar. "Dobbiamo metterci al lavoro", le dice mentre scende dal palco. Potrebbe essere il discorso della serata.