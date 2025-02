Michelle Trachtenberg di Gossip Girl trovata morta in casa

L'attrice americana Michelle Trachtenberg è stata trovata morta nel suo appartamento di Manhattan. Michelle, che aveva 39 anni, aveva recitato in Gossip Girl e Buffy l'Ammazzavampiri.



La causa della morte non è stata rivelata. Nei mesi precedenti, l'attrice aveva condiviso su Instagram foto che mostravano un aspetto visibilmente dimagrito e fragile, suscitando preoccupazione tra i follower. Lei pero' aveva assicurato di essere "felice e in salute".



Trachtenberg aveva cominciato a recitare da bambina; a tre anni era apparsa in spot pubblicitari e poco dopo era stata ingaggiata nel cast della serie di Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete. A dieci anni aveva avuto il primo ruolo cinematografico in Harriet the Spy in cui recitava nella parte di una aspirante agente segreto al fianco di Rosie O'Donnell.



Aveva sfondato nella parte di Dawn Summers nel dramma per teenager Buffy l'Ammazzavampiri dove per due stagioni aveva fatto da sorella minore al personaggio di Sarah Michelle Geller, Buffy Summers. Era tornata in tv in Gossip Girls nel ruolo della perennemente cattiva Georgia Sparks in conflitto costante con Serena Van Der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldor (Leighton Meester).

