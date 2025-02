Gucci chiude la collaborazione col direttore creativo De Sarno

Gucci, il marchio italiano del gruppo francese Kering, termina la collaborazione con il direttore creativo Sabato De Sarno.

La sfilata Autunno-Inverno 2025 che si terrà a Milano il prossimo 25 febbraio sarà presentata dall'ufficio creativo del marchio





La nuova direzione artistica sarà annunciata in un secondo momento Stefano Cantino, ceo di Gucci, esprime "profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l'artigianalità e il patrimonio del marchio".

Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering, e responsabile del brand development, ringrazia "sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l'identità del marchio. Stefano e la nuova direzione artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa di Gucci e una sua crescita sostenibile."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA