Barenboim: 'Soffro di Parkinson, ma dirigerò il più possibile'

Il direttore d'orchestra Daniel Barenboim ha annunciato pubblicamente di essere affetto dal Parkinson. In un comunicato della sua fondazione, il musicista afferma di poter comunque continuare a dirigere, pur compatibilmente con le sue condizioni di salute.

"Vorrei annunciare oggi che soffro del morbo di Parkinson. Per il futuro adempierò a più doveri professionali possibili. Quando non sarà possibile dirigere dipenderà dal fatto che la mia salute non lo consenta", ha scritto.



