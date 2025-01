Fedez: 'Ho amato Chiara, un errore confidarmi con Fabrizio Corona'

"L'idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall'altra parte d'Italia è semplicemente ridicola". Il rapper Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, sceglie il palcoscenico dei social per replicare all'ex moglie, che nei giorni scorsi si era detta "tradita e presa in giro". "Ho scelto Chiara con convinzione, l''ho amata, l'ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia", sottolinea l'artista.

Il riferimento è alle rivelazioni dell'amico Fabrizio Corona sulla presunta storia parallela con un'altra donna. "Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio - dice - ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato. Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto - prosegue l'artista nelle stories di Instagram - tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un'amica comune di loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e di fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni".

"Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile - prosegue Fedez - come posso facilmente dimostrare. Notizie che peraltro mi danneggiano, farei notare".

"Oggi metto un punto - sostiene ancora Fedez - Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po' imparato. Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli. Per quanto possibile, voglio scegliere la realtà".

