Karla Sofia Gascón disattiva il suo profilo X

Karla Sofía Gascón ha disattivato il suo account su X dopo la polemica scoppiata su alcuni suoi vecchi post dal sapore razzista. La star trans, candidata come miglior attrice per il suo ruolo in Emilia Pérez, ha cancellato il profilo @karsiagascon dopo essersi scusata "per aver creato dolore". Nei post la Gascón aveva criticato i musulmani e l'Islam, l'afro-americano George Floyd ucciso dalla polizia e gli stessi Oscar, accusati di essere una fiera della diversita' e del politicamente corretto.

"Non posso più permettere che questa campagna di odio e di misinformazione colpisca me e la mia famiglia", ha detto la Gascón spiegando a The Hollywood Reporter le ragioni per cui ha disattivato il suo account su X. "Sono un essere umano che ha fatto e continua a fare errori da cui impara", ha aggiunto la candidata agli Oscar per Emilia Pérez: "Non sono perfetta".

