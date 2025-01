Autore e giornalista Rai, è morto Fiore De Rienzo

E' scomparso dopo una breve malattia il giornalista Fiore De Rienzo, storico autore di tanti programmi informativi della Rai, da Chi l'ha visto fino a la Vita in diretta, e I Fatti Vostri e padre dell'attore Libero scomparso tragicamente nel 2021, a soli 44 anni.



Fiore De Rienzo stato anche autore di importanti scoop come sul caso della sparizione di Emanuela Orlandi. Proprio il fratello della ragazza scomparsa ha scritto un post di commiato: "Caro Fiore, ci hai accompagnato in questa triste storia dall'inizio , i tuoi servizi vengono ancora utilizzati oggi per ricordare i primi giorni. Forse, anzi senza forse, sei il giornalista che per più anni ha seguito questa vicenda, dai primi giorni fino ad oggi come consulente della Commissione, e consulente doveva essere anche Andrea Purgatori, sareste stati una coppia formidabile contro chi la verità vuole ancora occultarla. Ora tu e Andrea quella Verità la conoscete".



A darne notizia è tra gli altri l'Usigrai che esprime la sua vicinanza alla famiglia e ai colleghi, soprattutto quelli più giovani di cui, dice l'organismo sindacale, Fiore "è stato un punto di riferimento. Alla Rai mancherà tantissimo un professionista come lui. Gentile, cordiale, inclusivo, Fiore De Rienzo ha sempre incarnato i valori più profondi del Servizio Pubblico occupandosi di cronaca con rispetto e misura".



Anche Unirai esprime cordoglio per la scomparsa del giornalista, "un grande professionista prima da inviato e poi da autore televisivo. Attento, scrupoloso, corretto, faceva il suo lavoro con passione e sapeva far appassionare gli altri. Ai suoi familiari la nostra vicinanza".

