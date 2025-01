Carlo Conti annuncia in diretta al Tg1 delle 13.30 i due premi alla carriera Iva Zanicchi, "una donna che sessanta anni fa ha esordito al festival di Sanremo e lo ha vinto per ben 3 volte", e Antonello Venditti. "Loro non lo sanno, li sto invitando adesso" chiarisce Conti.







