Avatar Live con 120 musicisti al Roma Film Music Festival

Roma Film Music Festival torna per la sua quarta edizione dal 6 al 12 aprile nella capitale e presenta per la prima volta nell'Europa continentale 'Avatar Live In Concert', la versione 'cineconcerto' del film di James Cameron record di incassi di tutti i tempi, tre premi Oscar, con una potenza visiva che ha conquistato il mondo.

Sul grande schermo il film completo in alta definizione mentre sul palco l'Orchestra Italiana del Cinema, nella sua formazione più ampia di 120 elementi e diretta dal Maestro Ludwig Wiki, interpreta dal vivo la colonna sonora di James Horner, il talentuoso compositore prematuramente scomparso e già al fianco del regista in Titanic e Alien Scontro Finale.

Quattro repliche e due città per assistere al cineconcerto: all'Auditorium Conciliazione di Roma venerdì 11 aprile e sabato 12; al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 24 maggio e domenica 25. Mentre il mondo aspetta il terzo capitolo di Avatar, annunciato per la fine di quest'anno, il capolavoro di James Cameron che ci ha fatto conoscere per la prima volta il meraviglioso mondo di Pandora torna in una forma completamente nuova.

Il cuore del Festival dedicato al mondo delle colonne sonore saranno ancora una volta i celebri Forum Studios fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov in cui è nata l'Orchestra Italiana del Cinema.

Molte le sorprese che saranno rivelate. Il secondo evento, un vero e proprio regalo per ogni appassionato del cinema e della musica da film, è in programma il 6 e 7 aprile al Forum Theatre di Roma. Si tratta di 'Profondo Rosso In Concert'. Il capolavoro di Dario Argento compie 50 anni che verranno celebrati nel nuovo teatro immersivo dei celebri studi Forum dove fu registrata la celebre colonna sonora, con la proiezione integrale rimasterizzata del film e le musiche eseguite dal vivo proprio dai Goblin di Claudio Simonetti, creatore e interprete dell'edizione originale.

"Per questa quarta edizione volevamo portare in Italia una grande prima internazionale e ci siamo riusciti" afferma Marco Patrignani, ideatore del Festival, presidente dell'Orchestra Italiana del Cinema e patron dei Forum Studios. "Avatar è uno sforzo produttivo titanico, per restare nel mondo di Cameron, ma ne è valsa la pena. La nostra orchestra e i tecnici sono specializzati nella forma del cineconcerto, che richiede grande concentrazione e abilità esecutiva, e abbiamo al nostro attivo ormai tantissime esecuzioni di capolavori come le saghe di Harry Potter e di Star Wars, fino a Gladiator Live. Abbiamo l'esperienza e le capacità per eseguire Avatar ai massimi livelli. L'impatto e le emozioni che suscitano questa colonna sonora sono qualcosa di completamente diverso dal solito, difficile da immaginare".

