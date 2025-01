Gianni Amelio, 80 anni di un uomo di grandi passioni

E' un uomo di grandi passioni e di segrete dolcezze Gianni Amelio che domani compie 80 anni. E' un appassionato di cinema che passerebbe le giornate a parlarne, a collezionare manifesti antichi, a rivedere il cinema del passato se non fosse già travolto dalle idee di una sua nuova creazione.

Già, perché prima di tutto Amelio è un regista, uno sceneggiatore, un indagatore sottile della psiche che ogni volta mette il suo inconfondibile stile a servizio del racconto sociale. Fargli gli auguri per una vita ancora tutta da vivere, vuol dire aspettarlo con impazienza alla sua prossima fatica. E fatica è un buon modo per leggere la sua metodica e personalissima ricerca sulla realtà col mestiere del cinema.

E' nato a Magisano, un paesino con poche centinaia di abitanti sulle colline vicino a Catanzaro e conserva i tratti del calabrese: un po'montanaro nell'animo, fedele agli amici, spietato nei giudizi per onestà intellettuale. Dicono che l'abbandono forzato del padre che lascia la famiglia quando il bambino è nato da poco per assistere suo padre emigrato in Argentina abbia segnato l'infanzia di Gianni, cresciuto tra le "donne sole" di casa (madre e nonna). Si rivelerà ottimo studente al liceo classico di Catanzaro e poi laureato in filosofia all'università di Messina. E' qui che scopre la sua passione per il cinema, nei cineclub dove anima iniziative e rassegne fino a entrare nella redazione della rivista "Giovane critica". A vent'anni fa il grande balzo verso Cinecittà e impara il mestiere come aiuto regista o operatore di macchina.

Con l'occhio incollato all'obiettivo e una passione per il neorealismo, si cimenta presto anche nella regia documentaria. I suoi maestri sono Gianni Puccini, Liliana Cavani, Giulio Questi, Ugo Gregoretti. In quel periodo scopre anche la televisione dove debutta nel 1970 con il primo film: "La fine del gioco". Sono quelli gli anni in cui la Rai investe per la prima volta nel cinema. Infatti per i "programmi sperimentali" della tv di stato Amelio dirigerà nel 1973 "La città del sole", un ritratto quasi caravaggesco (nelle luci e nei tagli d'inquadratura) del monaco calabrese Tommaso Campanella raccontato nel suo pensiero ribelle e solitario evitando la struttura tradizionale della biografia.

E' questo il film che lo rivela grazie anche ai riconoscimenti in Francia. Tre anni dopo Bernardo Bertolucci lo invita sul set di "900" e ne nasce uno dei più riusciti modelli di making of del cinema italiano "Bertolucci secondo il cinema". Seguirà "La morte al lavoro", un giallo psicanalitico che si mette in luce al festival di Locarno e gli permette di dirigere - un anno dopo - "Il piccolo Archimede", il suo film per la tv più famoso con cui Laura Betti vince il premio per la migliore attrice al festival di San Sebastian.

Ormai per Amelio è tempo di tentare la via del cinema-cinema ed eccolo debuttare una seconda volta, nel 1982, con "Colpire al cuore", realizzato con pochissimi mezzi grazie all'intuizione del produttore Enzo Porcelli: da un'idea del regista gli affida un copione scritto da Vincenzo Cerami sulle luci e ombre del terrorismo in Italia. Il tema è allora di bruciante attualità e l'accoglienza alla Mostra di Venezia vede divisi i partiti della critica nonostante la storia non rispecchi uno specifico caso di cronaca. Oggi "Colpire al cuore" resta però una delle più attente e lucide analisi sul periodo e sulle motivazioni di quella lacerante pagina di storia nazionale. Ormai maturo nelle scelte e nelle ambizioni, sempre affiancato dalla Rai, Gianni Amelio guarda adesso più indietro nel passato italiano con "I ragazzi di Via Panisperna" (1987) realizzato in doppia versione per grande e piccolo schermo e dedicato alla generazione dei grandi fisici italiani, da Fermi ad Amaldi a Majorana. Subito dopo è la volta di "Porte aperte" (dal romanzo di Leonardo Sciascia), girato nel 1989 con Gian Maria Volonté e candidato italiano all'Oscar. Per l'autore è la consacrazione internazionale che spinge il successivo "Il ladro di bambini" nel concorso di Cannes dove vince nel 1992 il Gran Premio della Giuria e ottiene poi un grande successo di pubblico. Il lavoro successivo, "Lamerica" (1994) porta in primo piano il dramma dell'emigrazione dall'Albania all'Italia. Applaudito alla Mostra di Venezia, ha lo spessore del kolossal per impegno produttivo.

Curiosamente tutto questo porta a un periodo di ripensamento e di silenzio. Infatti passano quattro anni per ritrovare Amelio in concorso a Venezia: "Così ridevano" è forse il suo film più personale e difficile che però vince, quasi a sorpresa, il Leone d'oro. La filmografia successiva di Amelio annovera tentativi sempre più personali e diversi per approccio e stile: "Le chiavi di casa" (2004) con Kim Rossi Stuart dal romanzo di Giuseppe Pontiggia sulla disabilità; "La stella che non c'è", con Sergio Castellitto, accompagna il protagonista in Cina; "Il primo uomo" arriva in Algeria sulle tracce di Albert Camus; "L'intrepido" porta Antonio Albanese in Albania ritornando al tema del rapporto tra padri e figli così come il successivo "La tenerezza" per cui Renato Carpentieri vince il David di Donatello nel 2018. Infine c'è spazio per "Hammamet" con Piefrancesco Favino nei panni di un Bettino Craxi stanco e deluso alle soglie della morte. Negli ultimi anni Amelio ha continuato a indagare la storia italiana attraverso personaggi contraddittori e solitari in opere discusse e amate come "Il signore delle formiche" o il recente "Campo di battaglia" ambientato nelle trincee della Grande Guerra.

Un simile ritmo creativo avrebbe assorbito totalmente molti autori, ma non Gianni Amelio che invece ha insegnato negli anni '80 al Centro Sperimentale di Cinematografia con un entusiasmo e una passione cinefila ribadita poi, per quattro anni dal 2008 al 2012, come direttore artistico del Torino Film Festival affiancando la critica Emanuela Martini. Possiamo esserne sicuri: il giorno del suo compleanno troveremo Gianni al tavolo di lavoro per scrivere una nuova puntata del suo viaggio cinematografico nei mutamenti della società italiana e al centro vi sarà ancora una volta un uomo comune, attraversato dai dubbi e dalle speranze in cui ciascuno può rivedere la propria storia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA