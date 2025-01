Tosca canta Adeste Fideles in tre lingue con duecento coristi

L’Adeste Fideles, il celebre canto natalizio in una speciale versione in tre lingue: arabo, inglese e latino. È l’augurio a Roma e al mondo per un anno di pace che Tosca ha eseguito insieme a duecento coristi diretti da Dodo Versino, e con l’intervento dell’Anonima Armonisti, dal suggestivo Belvedere del Gianicolo, una delle terrazze panoramiche più note e belle d’Italia.

Un messaggio di speranza interculturale per l’inizio di questo nuovo anno giubilare. Una esibizione spettacolare al tramonto, all’interno di Roma Capodarte 2025 - Città nel mondo, evento promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

''Cantare “Adeste Fideles” in arabo, come segno di pace e inclusione, è uno di quei momenti che tutti dovremmo coltivare più spesso: ascolto reciproco, attenzione, riflessione su noi e sugli altri. Un’emozione indescrivibile, che sia davvero un anno bellissimo per tutti», il commento di Tosca.

