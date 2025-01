Demi Moore ha vinto il suo primo Golden Globe (miglior attrice in una commedia/musical), applauditissima dopo aver ammesso che prima di The Substance pensava di essere arrivata al capolinea. Nel suo discorso, nel momento del ritiro del riconoscimento, commuovendosi ha detto: "Non me l'aspettavo proprio. Sono solo sotto shock in questo momento. Faccio questo lavoro da molto tempo, da oltre 45 anni. E questa è la prima volta che vinco qualcosa come attrice."

Video 'Emilia Perez' trionfa ai Golden Globe. Audiard: 'Sono felice'

Video La storia dei Golden Globes

Riproduzione riservata © Copyright ANSA