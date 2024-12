Buon compleanno a Taylor Swift, la popstar dei record compie 35 anni

Taylor Swift arriva a festeggiare i 35 anni avendo appena archiviato un successo planetario. La popstar dei record, nata in un paesino della Pennsylvania il 13 dicembre 1989, ha infatti chiuso da pochi giorni il suo Eras Tour, dopo 20 mesi e 149 date in cinque continenti. Uno spettacolo di 3 ore 15 minuti, il più lungo della sua carriera, composto da 44 canzoni in rappresentanza di dieci diverse "ere" del suo percorso artistico.

Oltre dieci milioni di persone hanno partecipato ai concerti, con la vendita dei biglietti che ha generato incassi per quasi 2 miliardi e 100 mila euro. La cifra record ne ha fatto la tournée che ha venduto di più in assoluto. E la cantautrice è stata estremamente generosa con tutto i team che l'ha accompagnata in questa avventura: secondo People, Swift ha distribuito un bonus di quasi 200 milioni, oltre ai loro salari, allo staff: camionisti, servizio catering, ballerini, addetti ai suoni, luci, falegnami e tanti altri.

Nel corso del tour, Swift è stata nominata "Persona dell'anno" 2023 da Time Magazine, per Apple Music è stata l'artista dell'anno, Spotify ha rivelato che nel 2023 è stata la più ascoltata a livello mondiale. Dal concerto è nato un film campione di incassi, mentre anche Nfl, la lega football, ha capitalizzato grazie alla relazione sentimentale della cantante con il tight end dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Come se non bastasse, ha inciso di nuovo "Speak Now" del 2010,"1989" del 2014 e ha pubblicato il suo undicesimo album, "The Tortured Poets Department". Dulcis in fundo, è entrata nella lista dei miliardari di Forbe

