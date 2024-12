Elton John, la rivelazione shock: "Ho perso la vista"

Sir Elton John ha rivelato di aver perso la vista in una confessione sulla sua salute definita "straziante" dai media, riporta la stampa internazionale. Un'ammissione fatta la sera del 1 dicembre sul palco del Dominion Theatre di Londra, durante una rappresentazione di gala del nuovo musical 'Il diavolo veste Prada', di cui l'artista di cui ha scritto le musiche.

"Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista", ha detto la leggenda 77enne della musica. "Non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito", ha aggiunto ringraziando il marito David Furnish, "che è stato la mia roccia".

Lo scorso settembre l'autore di 'Rocket Man' aveva ammesso di essere rimasto con una "visione limitata" in un occhio a causa di una "grave" infezione, assicurando però di essere in via di guarigione.



"Durante l'estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio", aveva scritto su Instagram: "Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all'occhio colpito".



L'anno scorso Sir Elton ha tenuto l'ultimo spettacolo del suo tour di addio nel Regno Unito davanti a circa 120mila persone a Glastonbury.

