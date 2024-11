Magritte da record all'asta a New York: il dipinto 'L'Empire des lumières' à stato battuto per oltre 121 milioni di dollari, un record per l'artista e per ogni altro surrealista.

Ci sono voluti dieci lunghi minuti al rallentatore per arrivare al prezzo di vendita, che include i diritti d'asta. Il quadro faceva parte della collezione della interior designer e filantropa Mica Ertegun, di cui Christie's aveva ottenuto l'esclusiva.

Nel 2022 un'altra versione de 'L'Impero delle luci' era stata venduta per 79,4 milioni di dollari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA