Beyoncé superstar alle nomination per i Grammy

Dopo esser stata snobbata in settembre ai Country Music Awards Beyoncé si e' presa una rivincita: il suo blockbuster Cowboy Carter e' stato candidato tra i miglior album country dell'anno nella 67esima edizione dei premi che saranno annunciati il 2 febbraio a Los Angeles.



La candidatura e' una delle undici accumulate oggi dalla regina dei Grammy (ne ha gia' vinti 32, un record), piu' di qualsiasi artista dell'edizione 2025. Grazie alle nuove nomination "Queen Bey" ha battuto un altro primato detenuto alla pari con il marito Jay-Zee: con 99 candidature in tutta la sua carriera, e' diventata l'artista piu' 'nominata' di sempre.



Tante donne sono in gara per le statuette a forma di grammofono che verranno attribuite per il penultimo anno sulla Cbs (dal 2027 la diretta passera' dopo 50 anni alla Abc). L'ex adolescente rivoluzionaria Billie Eilish e Charli XCX, cantautrice britannica e regina dei meme la cui iconografia del Brat è stata ripresa dalla campagna di Kamala Harris, hanno ottenuto sette nomination a testa alla pari con il rapper Kendrick Lamar, protagonista di una battaglia verbal-musicale senza esclusione di colpi con Drake, e con il camaleonte del pop virato al country Post Malone che è apparso negli ultimi album sia di Beyoncé che di Taylor Swift. A quota sei si sono fermate una la Swift, Sabrina Carpenter e Chappell Roan, queste ultime due sensazioni pop dell'anno e alla loro prima nomination ai Grammy.



A livello di celebrita' la grande sfida del 2025 sara' tra Beyoncé e la Swift. Entrambe, con Charli XCX, Chapelle Roan e la Carpenter, sono candidate per album dell'anno, un riconoscimento che a Beyoncé e' finora sfuggito nonostante quattro candidature. Dopo che in recenti edizioni "Queen Bey" aveva perso contro artisti bianchi come Adele e Harry Styles, suo marito aveva bacchettato l'Academy per la scarsa considerazione data ai cantanti di colore.

Beyoncé aveva dovuto incassare un'altra delusione lo scorso settembre ai Country Music Awards quando a Cowboy Carter non era andata neanche una nomination: solo per via del colore della pelle dell'artista, aveva protestato il padre Matthew Knowles dopo che quattro candidature erano andate, ad esempio, a Post Malone che repentinamente quest'anno si e' convertito al country dal rap-rock-folkie.



La Swift, in corsa con Tortured Poets Department, ha vinto quattro album dell'anno, eclissando l'anno scorso con Midnights i primati di Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon per le vittorie nella categoria piu' prestigiosa. Taylor ha raccolto un totale di 14 premi nella sua carriera e dal 2021 24 nomination per una produzione da Guinness di quattro album in studio, altrettanti Lp ri-registrati e una montagna di bonus tracks dall'inizio della pandemia da Covid.



